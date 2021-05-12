Призовой фонд акции превышает 1,4 миллиона гривен! Свою часть этого пирога могут откусить все игроки, которые выполнили простые условия.

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1,4 миллиона гривен между собой разделят покеристы, которые в момент розыгрыша будут иметь активную сессию и сыграют хотя бы 25 рейковых раздач на любом лимите от 0.25/0.5 гривны в течение текущей сессии. Сумму кэш-дропа разделят пропорционально лимитам, на которых играл покерист.

Напомним, Cash Drop может выпасть в любой момент.

После розыгрыша акцию отключат, но она вернется на PokerMatch уже с новой механикой!