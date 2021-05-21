На этот раз площадка дает возможность всем любителям быстрых Виндфолл-турниров (спинов) посоревноваться с самым успешным украинским покеристом Евгением Качаловым и заработать дополнительные призовые.

Евгений проведет две игровые сессии 23 и 30 мая (старт в 20:00) и специальный виндфольный стрим 27 мая (старт в 20:00) вместе с Betman95 на канале PokerMatch в Twitch.

Все игроки смогут не только сразиться с обладателем браслета WSOP, но и побороться за 150 000 гривен призового фонда в специальной акции "Раскрутись с Качаловым".

Для участия в акции нужно с 23 по 31 мая включительно играть любые Виндфолл-турниры по Холдему, Омахе или OFC с бай-ином от 50 гривен и зарабатывать очки в лидерборде. Чем больше бай-ин и выше место в турнире — тем больше очков пойдет в зачет.

Таблица начисления очков:

Игроки, которые наберут 100 000 очков и более, разделят призовой фонд пропорционально набранным очкам.

Да и это еще не все. За каждый пойманный множитель x10 и более независимо от занятого места, игрок будет получать Козырную карту, по которой сможет выиграть до 100 000 гривен!

Кстати, недавно в акции "Китайские на майские" на PokerMatch 100 000 гривен по Козырной карте получил игрок nazarchuk86. Поэтому крутой куш вполне реален, нужны лишь немного везения и правильно настроенная аура.

Обо всех деталях акции "Раскрутись с Качаловым" и шансах на выпадение призов по Козырной карте читайте на официальном сайте PokerMatch.