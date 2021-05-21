Цього разу майданчик дає можливість усім любителям швидких Віндфол-турнірів (спінів) позмагатися із найуспішнішим українським покеристом Євгеном Качаловим та заробити додаткові призові.

Євген проведе дві ігрові сесії 23 та 30 травня (старт о 20:00) і спеціальний віндфольний стрім 27 травня (старт о 20:00) разом з Betman95 на каналі PokerMatch у Twitch.

Усі гравці зможуть не тільки стати до бою з володарем браслету WSOP, але й поборотися за 150 000 гривень призового фонду в спеціальній акції "Розкрутися з Качаловим".

Для участі в акції потрібно з 23 по 31 травня включно грати будь-які Віндфол-турніри з Холдему, Омахи або OFC із бай-іном від 50 гривень та заробляти очки в лідерборд. Що більший бай-ін та вище місце в турнірі — то більше очок піде у залік.

Таблиця нарахування очок:

Гравці, які наберуть 100 000 очок та більше, розділять призовий фонд пропорційно до набраних очок.

Та і це ще не все. За кожний спійманий множник x10 та більше незалежно від зайнятого місця, гравець отримуватиме Козирну карту, за якою зможе виграти до 100 000 гривень!

До речі, нещодавно в акції "Китайські на майські" на PokerMatch 100 000 гривень за Козирною картою отримав гравець nazarchuk86. Тож це цілком реально, потрібно лише трохи везіння та правильно налаштована аура.

Про усі деталі акції "Розкрутися з Качаловим" та шанси на випадіння призів за Козирною картою читайте на офіційному сайті PokerMatch.