PokerMatch по достоинству оценили на крупнейшем международном гемблинговом форуме UGW

Украинский покер-рум получил главную награду в номинации "Лучшая маркетинговая кампания". Церемония награждения игровых брендов и компаний состоялась в Киеве.

Крупнейший международный гемблинговый форум Ukrainian Gaming Week представил награды в 13 номинациях. Среди претендентов были все лидеры игровой индустрии. PokerMatch не только попал в число номинантов, но и выиграл престижный трофей, став победителем в номинации "Лучшая маркетинговая кампания".

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PokerMatch пополнил коллекцию своих наград благодаря яркой и важной для всей индустрии кампании "Покер – это спорт", которая стартовала в 2019 году вместе с амбассадором рума, самым успешным покеристом Украины Евгением Качаловым. А в 2020 году трансформировалась в "Покер – это твой спорт!"

Приятно, что наша маркетинговая кампания выиграла в своей номинации. Я искренне убеждён, что этой кампанией мы действительно приносим индустрии пользу и задеваем в умах и сердцах людей важные струны симпатии. Формирование спортивного образа для покера – это длинный путь. А финалом этого пути я вижу только признание спортивного покера олимпийским видом спорта!, – отметил CEO PokerMatch International Руслан Бангерт.

Это не первая престижная награда в коллекции отечественного покер-рума. Ранее PokerMatch признавали "Лучшим румом для новичков", "Лучшим маркетингом в игровой индустрии", а также Best Poker Affiliate Manager на церемонии iGB Affiliate Awards в Лондоне.