PokerMatch гідно оцінили на міжнародному гемблінговому форумі UGW

Український покер-рум отримав головну нагороду в номінації "Краща маркетингова кампанія". Церемонія нагородження ігрових брендів та компаній відбулася в Києві.

Масштабний міжнародний гемблінговий форум Ukrainian Gaming Week представив нагороди в 13 номінаціях. Серед претендентів були всі лідери ігрової індустрії. PokerMatch не тільки потрапив до числа номінантів, але і виграв престижний трофей, ставши переможцем у номінації "Краща маркетингова кампанія".

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PokerMatch поповнив колекцію своїх нагород завдяки яскравій і важливій для всієї індустрії кампанії "Покер – це спорт", яка стартувала в 2019 році разом з амбасадором руму, найуспішнішим покеристом України Євгеном Качаловим. А в 2020 році трансформувалася в "Покер – це твій спорт!"

Приємно, що наша маркетингова кампанія виграла у своїй номінації. Я щиро переконаний, що цією кампанією ми дійсно приносимо користь індустрії та зачіпаємо в серцях людей важливі струни симпатії. Формування спортивного образу для покеру – це довгий шлях. А фіналом його я бачу тільки визнання спортивного покеру олімпійським видом спорту!, – зазначив CEO PokerMatch International Руслан Бангерт.

Це не перша престижна нагорода в колекції вітчизняного покер-руму. Раніше PokerMatch визнавали "Кращим румом для новачків", "Кращим маркетингом в ігровій індустрії", а також Best Poker Affiliate Manager на церемонії iGB Affiliate Awards у Лондоні.