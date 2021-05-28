Там есть разные уровни сложности. Каждый соответствует силе игры норвежца в разные годы. Селебретис сыграют с прототипом десятилетнего Магнуса.

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Каждый приглашенный гость сам выбирает благотворительную организацию, куда Карлсен переведет 5 тысяч долларов. В случае победы, участник получит от чемпиона мира 50 тысяч баксов. Правда, пока никто не продержался и 30 ходов против десятилетнего Магнуса.

Известно, что вскоре участие в челлендже примет одна из самых успешных покеристок в истории, телеведущая и писательница Лив Бори. Англичанка признается, что любит играть в шахматы.

Правда, ее рейтинг 1 300 делает из "Железной Девы" великого аутсайдера в противостоянии с именным приложением Магнуса Карлсена.

Отметим, что в конце года норвежец уже в третий раз будет защищать трон шахматного короля. В Дубае Магнус сыграет с россиянином Яном Непомнящим.