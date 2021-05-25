В "Битве за iPhone", как обычно, участников прежде всего ждет отборочный турнир. Квалификация стартует 26 мая в 20:00 по Киеву. Бай-ин в турнир символический – всего 5 гривен – и только один счастливчик получит вожделенный билет в решающий раунд. Финал, где триумфатор сойдется с Аленой "Alohahaloha" Мироненко в хедз-апе, состоится 28 мая в 20:30.

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Решающий этап "Битвы за iPhоne" покажут в прямом эфире во время стрима амбассадора на Twitch-канале PokerMatch. Победитель получит новенький iPhone 12 Pro, или денежный эквивалент приза – 33 тысячи гривен. Однако, даже в случае поражения, претендент получит утешительный приз – 10 000 турнирных гривен на счет PokerMatch. Более подробная информация об акции – на официальном сайте украинского покер-рума.