Покеристы скинулись по 25 тысяч долларов и разыграли 6 миллионов

На арену онлайн-версии Мировой серии покера вышли хайроллеры. Игроки с глубоким банкроллом разыграли золотой браслет в турнире с бай-ином 25 000 долларов.

Ивент для избранных собрал 255 входов, а призовой фонд преодолел отметку в 6 миллионов долларов. В призовую зону попали 30 лучших игроков, каждый из которых по меньшей мере вдвое увеличил собственные инвестиции.

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Шестизначные призовые ждали представителей топ-10, куда также попал один из главных ньюсмейкеров последних дней россиянин Артур Мартиросян (10 место – 108 тысяч долларов призовых). Еще один представитель постсоветского пространства Анатолий Филатов получил значительно более серьезный профит.

Начав борьбу за финальным столом лишь с 20 большими блайндами, Филатов дотянул до четвертого места, которое оценили в 555 тысяч долларов призовых. А долларовым миллионером и владельцем браслета WSOP стал греческий хайроллер Александрос Теологис. Чемпион положил в карман миллион и 218 тысяч долларов.