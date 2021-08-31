Покеристи скинулись по 25 тисяч доларів і розіграли 6 мільйонів

На арену онлайн-версії Світової серії покеру вийшли хайролери. Гравці із глибоким банкролом розіграли золотий браслет в турнірі із бай-іном 25 000 доларів.

Івент для обраних зібрав 255 входів, а призовий фонд здолав позначку у 6 мільйонів доларів. До призової зони потрапили 30 найкращих гравців, кожен з яких щонайменше удвічі збільшив власні інвестиції.

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Шестизначні призові чекали на представників топ-10, куди також потрапив один із головних ньюзмейкерів останніх днів росіянин Артур Мартіросян (10 місце – 108 тисяч доларів призових). Ще один представник пост-радянського простору Анатолій Філатов отримав значно серйозніший профіт.

Розпочавши боротьбу за фінальним столом лише із 20 великими блайндами, Філатов дотягнув до четвертого місця, яке оцінили у 555 тисяч доларів призових. А доларовим мільйонером і власником браслету WSOP став грецький хайролер Александрос Теологіс. Чемпіон поклав до кишені мільйон і 218 тисяч доларів.