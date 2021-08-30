Російський регуляр вийшов за фінальний стіл із флагманським стеком 100 великих блайндів і не відсиджувався у засідці в очікуванні невдач суперників.

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Мартіросян активно працював над зманшенням кількості учасників, забезпечивши собі солідний гандикап у вирішальній дуелі. Як наслідок, стек Артура у 7 разів перевищив активи його суперника Девіда Пітерса. Американець мужньо боровся, кілька разів подвоївши кількість своїх фішок, але це був не його вечір.

У вирішальній роздачі суперники виставились до флопу, і A-4 Мартіросяна залишили позаду 7-7 Пітерса. Росіянин влучив у туза уже на флопі, оформивши свій найбільший виграв в живій МТТ-грі. Ціна трофею – 1,4 мільйона доларів. Віце-чемпіон отримав 910К.

Попереду у покерних товстосумів ще дорожчий турнір. Незабаром на Кіпрі стартує Головна подія, участь в якій обійдеться кожному учаснику у 250 тисяч доларів.