Российский регуляр вышел за финальный стол с флагманским стеком в 100 больших блайндов и не отсиживался в засаде в ожидании неудач соперников.

Читайте также: На PokerMatch разыграют 1 000 000 гривен в супертурнире

Мартиросян активно работал над уменьшением количества участников, обеспечив себе солидный гандикап в решающей дуэли. Как следствие, стек Артура в 7 раз превысил активы его соперника Дэвида Питерса. Американец мужественно боролся, несколько раз удвоив количество своих фишек, но это был не его вечер.

В решающей раздаче соперники выставились до флопа, и A-4 Мартиросяна оставили позади 7-7 Питерса. Россиянин попал в туза уже на флопе, оформив свой самый крупный выигрыш в живой МТТ-игре. Цена трофея – 1,4 миллиона долларов. Вице-чемпион получил 910К.

Впереди у покерных толстосумов еще более дорогой турнир. Вскоре на Кипре стартует Главное событие, участие в котором обойдется каждому участнику в 250 тысяч долларов.