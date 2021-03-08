Крупнейшая украинская покерная площадка PokerMatch анонсировала очередную громкую серию турниров.

С 12 марта до 4 апреля в рамках Sunny PONT PokerMatch предложит спортсменам 100 турниров по Безлимитному Холдему, различных видов Омахи и Китайского покера. Соревнования будут проходить и в обычном формате, и с прогрессивным нокаутом, поэтому, буквально каждый сможет найти то, что ему по вкусу.

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В четырех турнирах серии гарантии составят 1 000 000 гривен, а в Main Event PKO по Холдему призовой фонд составит как минимум 1 500 000 гривен! Общая же сумма призовых всей серии составит впечатляющих 20 000 000 гривен! В то же время, бай-ины в турниры стартуют от всего 25 гривен.

Ежедневно в программе серии будут 4 титульных турнира, названных так в честь цветов: тюльпаны, розы, мимозы и орхидеи. Все триумфаторы турниров PKO и Main Events получат именные кубки чемпионов, а победителей других турниров ждут памятные именные медали.

Кроме того, во время серии будет проходить акция "Sunny PONT Турниромания" с призовым фондом 250 000 гривен, в которой топ-40 покеристов пополнят свои счета дополнительными призовыми.

Подробное расписание всех турниров, и другие детали серии Sunny PONT можно найти на официальном сайте PokerMatch.