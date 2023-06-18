Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" впервые стали обладателями Кубка Стэнли, особенно порадовав покерное сообщество Лас-Вегаса. В пятом матче финальной серии "Рыцари" обыграли "Флориду Пантерз" на домашней арене, которую посетили известные покеристы.

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В эти дни Лас-Вегас принимает Мировую серию покера, но это не помешало Майку Матусову посетить решающий матч любимой команды. Легендарный игрок сделал фото во время исисторического поединка "Вегас Голден Найтс" в финале.

Майк Матусов на финальной игре Кубка Стэнли / Фото из его твиттера

Ещё один покерист и ярый болельщик хоккея Даниэль Негреану также присутствовал на игре "Рыцарей". Перед плей-офф "Kid Poker" опубликовал свой прогноз в соцсетях на решающие матчи Кубка Стэнли, но даже он недооценил местную команду.

Давний болельщик "Торонто Мейпл Лифс", сменивший хоккейные предпочтения после переезда "Рыцарей" в Вегас, светился от счастья после победы "Голден Найтс".

Даниэль Негреану с друзьями / Фото из его твиттера