Харьковчанка попортила нервы хайроллерам и выиграла почти 50 000 долларов
Источник:PGT
Виктория Лившиц, покеристка с украинскими корнями, комфортно чувствует себя в компании игроков с глубоким банкроллом. Женщина пробилась за финальный стол турнира с бай-ином 10 100 долларов.
Уроженка Харькова Виктория Лившиц уже не впервые демонстрирует высокие результаты в баталиях хайроллеров, где участие в турнире, обычно, стартует от 10 000 долларов. Не была лишней и в ивенте в рамках U.S. Poker Open 2024, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе.
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Турнир за 10 100 долларов по Безлимитному Холдему собрал почти миллион долларов призовых благодаря 99 входам, а более четверти призового фонда получал чемпион. Очевидно, наиболее серьезные планы относительно главного приза были у Джесси Лониса, который стал настоящим боссом за финальным столом. Жертвами американца оказались все шестеро оппонентов на финишной прямой турнира.
Собственно, на шестой строчке свое выступление завершила Виктория Лившиц, которой достались 49 500 долларов призовых. Не сильно нянчился чип-лидер и с остальной оппозицией, а быструю победу в хедз-апе Лонис оформил, показав стрит-флеш своему сопернику Араму Зобиану (163 350 долларов призовых). Победа принесла Джесси Лонису 252 450 баксов.
Покеристка с украинскими корнями, которая развивает мир женского покера
Виктория Лившиц основала несколько компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения, облачными технологиями и искусственным интеллектом, что внедряется, в частности, и в сфере покера. Давайте узнаем больше об уроженке Харькова, которая разбирается, собственно, и в самой игре.