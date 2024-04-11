Харьковчанка попортила нервы хайроллерам и выиграла почти 50 000 долларов

Виктория Лившиц, покеристка с украинскими корнями, комфортно чувствует себя в компании игроков с глубоким банкроллом. Женщина пробилась за финальный стол турнира с бай-ином 10 100 долларов.

Уроженка Харькова Виктория Лившиц уже не впервые демонстрирует высокие результаты в баталиях хайроллеров, где участие в турнире, обычно, стартует от 10 000 долларов. Не была лишней и в ивенте в рамках U.S. Poker Open 2024, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе.

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Турнир за 10 100 долларов по Безлимитному Холдему собрал почти миллион долларов призовых благодаря 99 входам, а более четверти призового фонда получал чемпион. Очевидно, наиболее серьезные планы относительно главного приза были у Джесси Лониса, который стал настоящим боссом за финальным столом. Жертвами американца оказались все шестеро оппонентов на финишной прямой турнира.



Джесси Лонис / Фото PokerGO

Собственно, на шестой строчке свое выступление завершила Виктория Лившиц, которой достались 49 500 долларов призовых. Не сильно нянчился чип-лидер и с остальной оппозицией, а быструю победу в хедз-апе Лонис оформил, показав стрит-флеш своему сопернику Араму Зобиану (163 350 долларов призовых). Победа принесла Джесси Лонису 252 450 баксов.

Покеристка с украинскими корнями, которая развивает мир женского покера

Виктория Лившиц основала несколько компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения, облачными технологиями и искусственным интеллектом, что внедряется, в частности, и в сфере покера. Давайте узнаем больше об уроженке Харькова, которая разбирается, собственно, и в самой игре.