Кому билеты на WSOP Main Event: известная покеристка устроила щедрый розыгрыш

Американка Надя Магнус, выигравшая почти два миллиона долларов призовых за карьеру, отправит за свой счет двух покеристок на Главное событие Мировой серии. Для того чтобы претендовать на заветный билет, нужно выполнить несколько условий.

Покеристка Надя Магнус по доброй традиции продолжает делиться своими призовыми с другими девушками, представляющими эту профессию. Американка, выигравшая в живых турнирах 1 977 597 долларов, подарит два билета на WSOP Main Event в этом году.

К темеЗвездная покеристка раскрыла секрет помогающий выигрывать миллионы долларов

Турнир в котором разыгрывают миллионы долларов и звание чемпиона мира по покеру стартует 3 июля в Лас-Вегасе. А вот имена победительниц гивевея Нади Магнус станут известны 31 мая. Билеты стоимостью 10 000 долларов получат девушки, которые на момент окончания розыгрыша будут занимать две верхние строчки в женском рейтинге GPI, который суммирует очки добытые в офлайн-турнирах.

Еще одно важное условие – в розыгрыше принимают участие только те покеристки, которые по данным Hendon Mob заработали за карьеру не более 150 000 долларов призовых. Таким образом Надя Магнус поддержит девушек, которые в профессии с недавних пор. Не забывает американка подбадривать и тех, кому в интеллектуальной игре не слишком улыбается фортуна. Еще один билет на Main Event от Магнус получит женщина, которая вылетела ближе все к баблу в Главном событии 2023 года.