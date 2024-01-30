Кому квитки на WSOP Main Event: відома покеристка влаштувала щедрий розіграш

Американка Надя Магнус, яка виграла майже два мільйони доларів призових за кар’єру, відправить за власний кошт двох покеристок на Головну подію Світової серії. Для того, щоб претендувати на заповітний квиток, потрібно виконати кілька умов.

Покеристка Надя Магнус, за доброю традицією, продовжує ділитись своїми призовими із іншими дівчатами, які представляють цю професію. Американка, яка виграла в живих турнірах 1 977 597 доларів, подарує два квитки на цьогорічний WSOP Main Event.

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Турнір в якому розігрують мільйони доларів і звання чемпіона світу з покеру, стартує 3 липня в Лас-Вегасі. А от імена переможниць гівевею Наді Магнус стануть відомі 31 травня. Перепустки вартістю 10 000 доларів отримають дівчата, які на момент закінчення розіграшу займатимуть дві верхні сходинки в жіночому рейтингу GPI, який сумує очки, здобуті в офлайн-турнірах.

Ще одна важлива умова – участь у розіграші беруть лише ті покеристки, які, за даними Hendon Mob, заробили за кар’єру не більше 150 000 доларів призових. В такий спосіб Надя Магнус підтримає дівчат, які у професії віднедавна. Не забуває американка підбадьорювати і тих, кому у інтелектуальній грі не дато посміхається фортуна. Ще один квиток на цьогорічний Main Event від Магнус отримає жінка, яка вилетіла найближче до баблу в Головній події 2023 року.