Турнир Мировой серии покера под номером 47 по Безлимитному Холдему вызвал не слишком сильный ажиотаж. Желающих рискнуть суммой в 100 000 долларов оказалось всего 112, но главный приз стоит инвестиций. Чемпион получит 2 838 389 долларов призовых – это пока самая большая выплата на WSOP 2024.

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В игре осталось только шесть хайроллеров, а главным претендентом на большие деньги является Виктор Блум. Тот самый "Isildur1", который в середине нулевых за онлайн-столами наводил ужас на топовых кэш-игроков на самых высоких лимитах. Шведский покерист еще не имеет в своей коллекции золотых браслетов, зато перед заключительным днем накопил самый большой стек – 27 675 000 фишек, что соответствует 92-м большим блайндам. У ближайшего преследователя Криса Ханичена 55 ББ. Собственно, это единственные игроки, которые еще никогда не торжествовали на Мировой серии покера среди участников топ-6.

В оппозиции к чип-лидерам – Ченс Корнут (3 браслета WSOP), Алекс Поняковс (2 браслета), Джереми Асмус (6 браслетов) и Джастин Салиба (2 браслета). У каждого из представителей титулованной когорты незначительные активы – от 30 до всего 5 блайндов. Но это, как мы уже видели на нынешнем фестивале, не вердикт.

У Фила Хельмута сорвался с крючка 18-й браслет WSOP

Легендарный американец был очень близок к очередной победе на Мировой серии покера. Более того, Хельмут надеялся получить браслет в особенный для своей семьи день.