Она сказала "да": покерист сделал предложение дилерше на глазах у сотен игроков - видео

Участники покерного турнира в Lodge Card Club в штате Техас стали свидетелями незаурядного события. Посреди игрового зала мужчина сделал трогательное предложение своей подруге.

Покерный регуляр Крис не придумал ничего лучшего, чем сделать предложение своей подруге Джен во время масштабного турнира в заведении Lodge Card Club. Женщина к покеру тоже не безразлична – работает дилером.

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Знаковое для пары событие произошло во время покерного ивента, который собрал 5 200 входов. На момент признания спортсмены соревновались за 82 столами. Впрочем, все баталии на несколько минут стихли – покеристы затаили дыхание в ожидании положительного ответа от избранницы их коллеги Криса.

Как видим, Джен изрядно пощекотала нервы своему бойфренду, устроив покеристу своеобразный слоурол. Но, к счастью, ответила "да".