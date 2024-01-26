Вона сказала "так": покерист освідчився дилерші на очах у сотень гравців - відео

Учасники покерного турніру у Lodge Card Club, що у штаті Техас, стали свідками непересічної події. Посеред ігрової зали чоловік зробив зворушливу пропозицію своїй подрузі.

Покерний регуляр Кріс не вигадав нічого кращого, ніж освідчитись своїй подрузі Джен під час масштабного турніру в закладі Lodge Card Club. Жінка до покеру також не байдужа – працює дилером.

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Знакова для пари подія відбулась під час покерного івенту, який зібрав 5 200 входів. На момент освідчення спортсмени змагались за 82-ма столами. Утім, усі баталії на кілька хвилин стихли – покеристи затамували подих в очікуванні позитивної відповіді від обраниці їхнього колеги Кріса.

Як бачимо, Джен добряче полоскотала нерви своєму бойфренду, влаштувавши покеристу своєрідний слоурол. Але, на щастя, відповіла "так".