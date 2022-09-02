В среду Патрик Леонард вышел за финальный стол браслетного турнира WSOP Online, где занял 7 место и выиграл 47 404 доллара. Конечно, англичанин рассчитывал на большее, учитывая, что вылетел он после обидного бэд-бита. Однако "pads" радовался в этот день по другой причине.

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В матче английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил " Ноттингем Форест", а нападающий "горожан" Эрлинг Холанд оформил хет-трик. Выяснилось, что Патрик Леонард перед сезоном сделал ставку на то, что норвежский форвард станет первым в европейском футболе, кто отметится 40 голами.

Сумма пари не разглашается, но коэффициент, о котором он договорился со своим товарищем, составляет 350. Даже если Леонард поставил 1 000 фунтов стерлингов, до своего банкролла он сможет добавить 350 000 фунтов стерлингов.

Теперь у Холанда 9 забитых голов в Премьер-лиге. Его хет-трик в матче с "Ноттингем Форест" стал историческим для АПЛ, 9 голов в 5 играх – это лучший старт новичка в соревнованиях английской Премьер-лиги.