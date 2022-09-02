У середу Патрік Леонард вийшов за фінальний стіл браслетного турніру WSOP Online, де посів 7 місце та виграв 47 404 долари. Звісно, англієць прагнув більшого, враховуючи, що вилетів він після прикрого бед-біту. Проте "pads" радів у цей день з іншої причини.

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У матчі англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" розгромив "Ноттінгем Форест", а нападник "містян" Ерлінг Холанд оформив хет-трик. Виявилось, що Патрік Леонард перед сезоном зробив ставку на те, що норвезький форвард стане першим у європейському футболі, хто відзначиться 40 разів.

Сума парі не розголошується, але коефіцієнт, про який він домовився зі своїм товаришем, складає 350. Навіть якщо Леонард поставив 1 000 фунтів стерлінгів, до свого банкролу зможе додати пристойну суму 350 000 фунтів стерлінгів.

Тепер у Холанда 9 забитих м'ячів у Прем'єр-лізі. Його хет-трик у матчі з "Ноттінгем Форест" став історичним для АПЛ, 9 голів у 5 іграх – це найкращий старт новачка у змаганнях англійської Прем'єр-ліги.