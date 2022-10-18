Лучший покерист найден: Никита Андрусяк выиграл самый массовый турнир Украины NCC Evolution
Источник:Фейсбук-страница NCC
Всеукраинская федерация спортивного покера совместно с PokerMatch провела масштабный турнир – Next Challenge Cup Evolution. Суперфинал этого события прошел в "живом" формате в Киеве.
Лучшего покериста искали в 9 украинских городах, где проходили отборочные этапы в live-формате, а также на онлайн-площадке PokerMatch. В итоге было сделано 1 379 регистраций, благодаря которым призовой фонд события составил 2 175 000 гривен.
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В решающий день турнира NCC Evolution главные счастливчики отбора собрались в Киеве. В столичном клубе спортивного покера Full House Khreschatyk титул чемпиона завоевал покерист из Черновцов Никита Андрусяк. Вместе с кубком-красавцем спортсмен заработал 355 000 гривен призовых.
Участники финального стола NCC Evolution / Фото Фейсбук-страница NCC
Запись трансляции финального стола с открытыми картами и комментаторами можно посмотреть на твич-канале PokerMatch. Участники финального стола получили такие выплаты:
- Никита Андрусяк (Черновцы) – 355 000 гривен
- Александр Злотник (Ровно) – 230 000 гривен
- Виталий Беляев (Львов) – 150 000 гривен
- Юрий Сенчило (Киев) – 106 000 гривен
- Вазген Ростомян (Киев) – 80 000 гривен
- Михаил Глотов (Киев) – 64 000 гривен
- Сергей Кравченко (Днепр) – 50 000 гривен
- Александр Филинский (Киев) – 40 160 гривен
- Сергей Ересковский (Херсон) – 33 000 гривен
- Александр Водопьянов (Харьков) – 27 000 гривен