Лучший покерист найден: Никита Андрусяк выиграл самый массовый турнир Украины NCC Evolution

18 октября 2022 , 14:55
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Источник:

Фейсбук-страница NCC

Всеукраинская федерация спортивного покера совместно с PokerMatch провела масштабный турнир – Next Challenge Cup Evolution. Суперфинал этого события прошел в "живом" формате в Киеве.

Лучшего покериста искали в 9 украинских городах, где проходили отборочные этапы в live-формате, а также на онлайн-площадке PokerMatch. В итоге было сделано 1 379 регистраций, благодаря которым призовой фонд события составил 2 175 000 гривен.

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В решающий день турнира NCC Evolution главные счастливчики отбора собрались в Киеве. В столичном клубе спортивного покера Full House Khreschatyk титул чемпиона завоевал покерист из Черновцов Никита Андрусяк. Вместе с кубком-красавцем спортсмен заработал 355 000 гривен призовых.

Участники финального стола NCC Evolution / Фото Фейсбук-страница NCC  

Запись трансляции финального стола с открытыми картами и комментаторами можно посмотреть на твич-канале PokerMatch. Участники финального стола получили такие выплаты:

  1. Никита Андрусяк (Черновцы) – 355 000 гривен
  2. Александр Злотник (Ровно) – 230 000 гривен
  3. Виталий Беляев (Львов) – 150 000 гривен
  4. Юрий Сенчило (Киев) – 106 000 гривен
  5. Вазген Ростомян (Киев) – 80 000 гривен
  6. Михаил Глотов (Киев) – 64 000 гривен
  7. Сергей Кравченко (Днепр) – 50 000 гривен
  8. Александр Филинский (Киев) – 40 160 гривен
  9. Сергей Ересковский (Херсон) – 33 000 гривен
  10. Александр Водопьянов (Харьков) – 27 000 гривен
Автор: Руслан Левицький