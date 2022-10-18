Кращого покериста знайдено: Микита Андрусяк виграв наймасовіший турнір України NCC Evolution
Джерело:Фейсбук-сторінка NCC
Всеукраїнська федерація спортивного покеру спільно з PokerMatch провела масштабний турнір – Next Challenge Cup Evolution. Суперфінал події відбувся у "живому" форматі у Києві.
Найкращого покериста шукали у 9 українських містах, де тривали відбіркові етапи до суперфіналу у live-форматі, а також на онлайн-майданчику PokerMatch. У підсумку було зроблено аж 1 379 реєстрацій, завдяки яким призовий фонд події склав 2 175 000 гривень.
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У вирішальний день турніру NCC Evolution головні щасливчики відбору зібралися у Києві. У столичному клубі спортивного покеру Full House Khreschatyk титул чемпіона виборов покерист із Чернівців Микита Андрусяк. Разом із кубком-красенем спортсмен отримав 355 000 гривень призових.
Учасники фінального столу NCC Evolution / Фото Фейсбук-сторінка NCC
Запис трансляції фінального столу з відкритими картами та коментаторами можна подивитися на твіч-каналі PokerMatch. Учасники фінального столу отримали такі призові:
- Микита Андрусяк (Чернівці) – 355 000 гривень
- Олександр Злотнік (Рівне) – 230 000 гривень
- Віталій Бєляєв (Львів) – 150 000 гривень
- Юрій Сенчило (Київ) – 106 000 гривень
- Вазген Ростомян (Київ) – 80 000 гривень
- Михайло Глотов (Київ) – 64 000 гривень
- Сергій Кравченко (Дніпро) – 50 000 гривень
- Олександр Філінський (Київ) – 40 160 гривень
- Сергій Єресковський (Херсон) – 33 000 гривень
- Олександр Водоп'янов (Харків) – 27 000 гривень