Часы сэкономили покеристу 125 000 долларов: Ник Эйрбол принимал решение целую вечность

Американский регуляр довел до бешенства соперников по дорогой кэш-игре. Эйрбол размышлял над колом около 20 минут, заставив организатора посиделок Дага Полка прибегнуть к обратному отсчету.

В покерном клубе Lodge Card Club, совладельцем которого является известный покерист Даг Полк, не утихают кэш-баталии на высоких лимитах. Очередная сессия запомнилась одной из самых длинных раздач в истории покера.

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К своеобразному рекорду был причастен, прежде всего, Ник Эйрбол. Американец против двух оппонентов завел на доску невзрачные 4-2 черви, но получил неплохие "дрова" на терне – стрит и флеш дро. 5-6-К-7, очевидно, значительно больше подошли игроку с ником "Тесла", который собрал натсовый стрит с 8-9о. Среди оппонентов фаворита оказался еще и "Стеч" с 4-3s, который на свою беду также получил стрит, но нижний.

Видео из сети X Lodge Card Club:

В конце концов, перед ривером – тройкой – которая закрыла стрит и для Эйрбола, в банке было уже 353 225 баксов. "Тесла" с непобедимой рукой поставил еще 125 000 долларов и отправил соперника в длительные размышления. Эйрбол думал над решением почти 20 минут, пока уставшие покеристы не позвали Дага Полка. Рефери прибегнул к обратному отсчету, а когда время истекло, карты Эйрбола автоматически отправились в пас. Таким образом американец сэкономил 125 000 долларов.