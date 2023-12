Прибыльная работа – 49 тысяч долларов в час: покерист сильно разбогател, играя на камеру

Эндрю Робл стал автором незаурядного достижения. Американец за год записал в плюс семизначную сумму, заработав больше всего в телевизионных проектах и на живых кэш-стримах.

В послужном списке Эндрю Робла нет громких побед вроде титулов WSOP, WPT или EPT. Оно и неудивительно, ведь американский покерист специализируется прежде всего на кэш-игре и в этом году провел один из своих самых успешных сезонов.

Те, кто начал интересоваться покером еще с 15-20 лет назад, хорошо помнят этого молодого человека по проекту Poker After Dark. Это телевизионное шоу тогда рвало рейтинги, а Эндрю Роблу позволило стать своим среди покерной знати. Не отказывается американец и сейчас играть на камеру и получается это у него неплохо.



Эндрю Робл в 2008 году / Фото Іtaliapokerclub

Так вот, в 2023 году Эндрю Робл успел засветиться сразу в нескольких проектах – High Stakes Poker, Hustler Casino Live, Live at the Bike, No Gamble No Future и возрожденном Poker After Dark. А также не обошел своим вниманием и кошельком несколько стримов, где вживую можно было наблюдать за разборками самых богатых кэш-игроков. Результат американца впечатляет – 3 156 100 долларов чистого профита за 2023 год. Это самая большая сумма, которую заработали представители именно этого формата игры по данным Highroll Poker Tracker.



Эндрю Робл в 2023 году / Фото PokerNews

Чтобы ощутить вес этого выигрыша, источник приводит следующие цифры. Эндрю Робл выиграл более 3 миллионов долларов, проведя на работе всего 64 часа и 30 минут. То есть, за час американец зарабатывал почти 49 тысяч долларов! К слову, второй в списке самых успешных кэшовиков по итогам года Том Дван плюснул чуть больше 2,7 миллиона долларов.