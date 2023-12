Прибуткова робота – 49 тисяч доларів за годину: покерист добряче розбагатів, граючи на камеру

Ендрю Робл став автором непересічного досягнення. Американець за рік записав у плюс семизначну суму, заробивши найбільше в телевізійних проєктах та на живих кеш-стрімах.

В послужному списку Ендрю Робла немає гучних перемог на кшталт титулів WSOP, WPT, чи EPT. Воно і не дивно, американський покерист спеціалізується насамперед на кеш-грі та цьогоріч провів один зі своїх найбільш успішних сезонів.

Ті, хто почали цікавитись покером ще з 15-20 років тому, добре пам’ятають цього молодика за участю в проєкті Poker After Dark. Це телевізійне шоу рвало тоді рейтинги, а Ендрю Роблу дозволило стати своїм серед покерної знаті. Не цурається американець і зараз грати на камеру і виходить це у нього непогано.



Ендрю Робл у 2008 році / Фото Іtaliapokerclub

Так от, у 2023 році Ендрю Робл встиг засвітитись одразу в кількох проєктах – High Stakes Poker, Hustler Casino Live, Live at the Bike, No Gamble No Future та відродженому Poker After Dark. А також не оминув своєю увагою і гаманцем кілька стрімів, де наживо можна було спостерігати за розбірками найбагатших кеш-гравців. Результат американця вражає – 3 156 100 доларів чистого профіту за 2023 рік. Це найбільша сума, яку заробили представники саме цього формату гри за даними Highroll Poker Tracker.



Ендрю Робл у 2023 році / Фото PokerNews

Щоб відчути вагу цього виграшу, джерело наводить наступні цифри. Ендрю Робл виграв понад 3 мільйони доларів, провівши на роботі лише 64 години і 30 хвилин. Тобто, за годину американець заробляв майже 49 тисяч доларів! До слова, другий у списку найуспішніших кешовиків за підсумками року Том Дван плюснув трохи більше 2,7 мільйона доларів.