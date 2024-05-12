Амбассадор WPT Global Джон Ван Флит, которого за виртуальными покерными столами можно встретить под ником “ApeStyle” (стиль обезьяны) затеял своеобразный покерный марафон, поставив себе цель увеличить собственный банкролл в 10 раз за месяц. Начал с 10 000 долларов, а хочет подняться до 100К.

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Джон Ван Флит без бороды / Фото PokerNews

Чтобы хорошо себя мотивировать, Джон поставил на кон собственную бороду, которую носит годами. Если не выполнит до конца мая задуманное, избавится от растительности на лице. Покерист также решил максимально усложнить себе задачу. Ван Флит вынужден играть в кэш, а не в турниры, свою профильную дисциплину. Дела у прокериста пока не самые плохие. Он уже поднялся почти до 33 000 долларов.

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Покер, конечно, игра интеллектуальная, но здесь хватает места и для тех, кто предпочитает показать себя за игровым столом необычным способом. Особенно когда речь идет о выставочных турнирах.