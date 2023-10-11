Покер с высокими ставками: голливудская актриса выиграла в одной раздаче 236 300 долларов

На PokerGO вышел очередной выпуск нового сезона покерного шоу "High Stakes Poker". Настоящий экшн за столами обеспечили Дженнифер Тилли, Рик Саломон и Боб Брайт.

High Stakes Poker – одно из самых популярных телевизионных покерных шоу в истории. Самые заядлые фанаты помнят первые выпуски 15-годичной давности, когда за кэш-столами встречались суперзвезды Даниэль Негреану, Фил Хельмут, Дойл Брансон, Том Дван и многие другие.

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В августе стартовал новый 11-й сезон шоу "High Stakes Poker". В эпизодах участвуют Эндрю Робл, Роб Йонг, Боб Брайт, Рик Саломон, Стэнли Танг и американская актриса Дженнифер Тилли. Выпуски транслируются на стриминговой платформе PokerGO.

Самый крупный банк в новом эпизоде сорвала Дженнифер Тилли. В куллерную ситуацию угодил миллиардер-любитель Стэнли Танг. Он отрылся с рукой АК, получив в последствии 3-бет и 4 бет от Тилли, в которой оказались АА. Остальные были лишними в этой раздаче. В итоге банк 236 300 долларов отправился американской актрисе.