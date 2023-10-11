Покер із високими ставками: голлівудська акторка виграла в одній роздачі 236 300 доларів

На PokerGO вийшов черговий випуск нового сезону шоу "High Stakes Poker". Справжній екшн за столами забезпечили Дженніфер Тіллі, Рік Саломон та Боб Брайт.

High Stakes Poker – одне з найпопулярніших телевізійних покерних шоу в історії. Найбільш віддані фанати пам'ятають перші випуски 15-річної давнини, коли за кеш-столами змагалися суперзірки Даніель Негреану, Філ Хельмут, Дойл Брансон, Том Дван і багато інших.

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У серпні стартував новий 11-й сезон шоу High Stakes Poker. В епізодах з'явилися Ендрю Робл, Роб Йонг, Боб Брайт, Рік Саломон, Стенлі Танг та американська акторка Дженніфер Тіллі. Випуски транслюються на стримінговій платформі PokerGO.

Найбільший банк у новому епізоді зірвала Дженніфер Тіллі. У кулерну ситуацію потрапив багатий любитель Стенлі Танг. Він відкрився з рукою АК, отримавши 3-бет і 4-бет від Тіллі, в якої були АА. Інші учасники виявилися зайвими у цій роздачі. У підсумку банк 236 300 доларів вирушив до американської акторки.