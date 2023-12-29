Джон Белл Эдвардс – американский политик-демократ. Он победил сенатора США Дэвида Виттера на выборах губернатора штата Луизиана 21 ноября 2015 года. Недавно он покинул свой пост, рассказав много интересного о работе.

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Среди прочего оказалось, что Джон Белл Эдвардс и его коллеги неоднократно устраивали покерные баталии прямо в своих кабинетах. В закрытых играх принимали участие сенаторы штатов, чиновники администраций и лоббисты. По словам бывшего губернатора, политики собирались примерно три раза в год.

Среди тех, кого Джон Белл Эдвардс назвал сильными покерными игроками, были его советник Мэтью Блок, министр транспорта Шон Уилсон, руководитель аппарата Марк Купер, сенатор Джей Луно, член Палаты Пейдж Кортес и другие. Кстати, Эдвардс не единственный губернатор Луизианы, признавшийся в своей склонности к игре в карты.

Бывший глава штата Бадди Рёмер тоже регулярно играл в покер. Поговаривали, что в 1980-х он зарабатывал до 25 000 долларов в год. Но легендарнейшим руководителем Луизианы был однофамилец Джона – Эдвин Эдвардс. Это единственный губернатор в истории штата, которого избирали 4 раза. Правда его авантюрные решения и увлечения азартными играми закончились многочисленными расследованиями, судебными процессами и, наконец, тюрьмой.

Многие другие политики США также играли в покер, в том числе президенты Дуайт Эйзенхауэр, Резерфорд Гейз, Уоррен Гардинг, Гарри Трумэн и Ричард Никсон. Последний был настолько искусным игроком, что большую часть своей первой избирательной кампании он профинансировал за счет выигрышей в покере.