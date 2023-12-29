Джон Бел Едвардс – американський політик-демократ. Він переміг сенатора США Девіда Віттера на виборах губернатора штату Луїзіана 21 листопада 2015 року. Нещодавно він залишив свою посаду, розповівши багато цікавого про роботу.

Читайте також Переможець стане мільйонером: крутий новорічний подарунок від Pokerbet

Серед іншого виявилося, що Джон Бел Едвардс та його колеги неодноразово влаштовували покерні баталії прямо у своїх кабінетах. У закритих іграх брали участь сенатори штатів, високопосадовці адміністрацій та лобісти. За словами колишнього губернатора, вони збиралися приблизно тричі на рік.

Серед тих, кого Джон Бел Едвардс назвав сильними гравцями, були його радник Метью Блок, міністр транспорту Шон Вілсон, керівник апарату Марк Купер, сенатор Джей Луно, член Палати Пейдж Кортес та інші. До речі, Джон Бел Едвардс не єдиний губернатор Луїзіани, хто зізнався у своїй схильності до гри в карти.

Колишній очільник штату Бадді Ремер також регулярно грав у покер. Подейкували, що у 1980-х роках він заробляв до 25 000 доларів на рік. Але найбільшою легендою Луїзіани був тезко Джона – Едвін Едвардс. Це єдиний губернатор в історії штату, якого обирали 4 рази. Щоправда, його авантюрні рішення та захоплення азартними іграми та скінчилися численними розслідуваннями, судовими процесами й врешті-решт в'язницею.

Багато інших політиків США також грали у покер, зокрема, й президенти Дуайт Ейзенхауер, Резерфорд Гейз, Воррен Гардінг, Гаррі Трумен і Річард Ніксон. Останній був настільки вправним гравцем, що більшу частину своєї першої виборчої кампанії профінансував своїми виграшами у покер.

