Для столицы Сенегала это будет покерный дебют на сериях такого статуса. До этого этапы WPT и WSOP доверяли марокканскому Марракешу и крупнейшему городу ЮАР Йоханнесбургу.

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Борьбу за перстни Мировой серии в Дакаре покеристы начнут 13-го мая этого года. Фестиваль продлится 10 дней и вместит в себя 9 турниров с демократичными бай-инами. Самый дешевый турнир обойдется всего в 340 долларов, самый дорогой – ивент хайроллеров – в 3 400 долларов. Главный акцент организаторы делают на турниры по Безлимитному Холдему, в одном из событий стеками померяются мастера Омахи.



Южноафриканец Реймонд Рам / фото PokerNews

Ввиду снятия многих карантинных ограничений, в покерном Дакаре ждут в гости немало регуляторов из Европы. Местные игроки, учитывая богатые покерные традиции, также не будут в тени. Скажем, наиболее успешный покерист из Африки Реймонд Рам брал в свое время бронзу в Главном событии WSOP и выиграл за карьеру более 3,5 миллиона долларов призовых.