Для столиці Сенегалу це буде покерний дебют на серіях такого статусу. До цього етапи WPT і WSOP довіряли марокканському Марракешу та найбільшому місту ПАР Йоганнесбургу.

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Боротьбу за персні Світової серії у Дакарі покеристи розпочнуть 13-го травня цього року. Фестиваль триватиме 10 днів і вмістить у себе 9 турнірів із демократичними бай-інами. Найдешевший турнір обійдеться лише у 340 доларів, найдорожчий – івент хайролерів – у 3 400 доларів. Головний акцент організатори роблять на турніри із Безлімітного Холдему, в одній із подій стеками поміряються майстри Омахи.



Південноафриканець Реймонд Рам / фото PokerNews

Зважаючи на зняття багатьох карантинних обмежень, у покерному Дакарі чекають в гості чимало регулярів із Європи. Місцеві гравці, з огляду на багаті покерні традиції, також не перебуватимуть у затінку. Скажімо, найбільш успішний покерист із Африки Реймонд Рам брав свого часу бронзу у Головній події WSOP і виграв за кар’єру більше 3,5 мільйонів доларів призових.