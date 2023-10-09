Главное выбрать правильный ник: украинец "Lucky777UA" выиграл чемпионский перстень WSOP Circuit

В Чехии подходит к концу покерный фестиваль WSOP Circuit с общим гарантированным призовым фондом 3 000 000 евро. В Розвадове разыграли 12 чемпионских перстней, один из которых достался украинцу.

Чешское казино King's Resort – одна из самых больших покерных площадок в Европе. Круглый год здесь играют регулярные турниры и проводятся серии. Активными участниками покерных баталий являются украинцы.

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Очередной перстень WSOP Circuit для Украины завоевал игрок с ником "Lucky777UA". Бонусом он получил еще и билет в Главное событие WSOP Europe стоимостью 10 350 евро. Эта браслетная серия стартует в Розвадове 25 октября, а главный турнир – 10 ноября.

"Lucky777UA" полностью оправдал свой никнейм. Он стал главным счастливчиком турнира по Холдему с бай-ином 1 100 евро. По пути к победе украинец обошел более 110 соперников. Вместе с чемпионским перстнем "Lucky777UA" выиграл 16 000 евро призовых.

Украинец "Lucky777UA" / Фото kings-resort.com

Ещё один перстень мог получить представитель сборной Украины Олег Охотский. Напомним, что весной черновчанин выиграл для страны титул на серии ESPT Madrid. В этот раз он вышел на финальный стол хайроллерского турнира WSOP Circuit с бай-ином 3 000 евро. Олег Охотский остановился буквально в нескольких шагах от победы, заняв 3 место.