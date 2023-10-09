Головне обирати правильний нік: українець "Lucky777UA" виграв чемпіонський перстень WSOP Circuit

У Чехії добігає кінця покерний фестиваль WSOP Circuit із загальним гарантованим призовим фондом 3 000 000 євро. У Розвадові розіграли 12 чемпіонських перснів, один з яких дістався українцю.

Чеське казино King's Resort – один із найбільших покерних майданчиків в Європі. Цілий рік тут грають регулярні турніри та проводяться серії. Активними учасниками покерних баталій є українські гравці.

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Черговий перстень WSOP Circuit для України завоював гравець з ніком "Lucky777UA". Бонусом він отримав ще й квиток у Головну подію WSOP Europe вартістю 10 350 євро. Ця браслетна серія розпочнеться у Розвадові 25 жовтня, а головний турнір стартує 10 листопада.

"Lucky777UA" повністю виправдав свій нікнейм. Він став головним щасливчиком турніру з Холдему з бай-іном 1 100 євро. На шляху до перемоги українець обійшов понад 110 суперників. Разом із чемпіонським перснем "Lucky777UA" виграв понад 16 000 євро призових.

Український тріумфатор на WSOP Circuit / Фото kings-resort.com

Ще один перстень міг отримати представник збірної України Олег Охотський. Нагадаємо, що навесні чернівчанин виграв для країни титул на серії ESPT Madrid. Цього разу він вийшов за фінальний стіл хайролерського турніру на WSOP Circuit із бай-іном 3 000 євро. Олег Охотський зупинився за кілька кроків від перемоги, посівши 3 місце.