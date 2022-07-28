Этим летом все внимание было приковано к Мировой серии покера, поэтому другие покерные компании пытались извлечь выгоду из WSOP, устраивая в Лас-Вегасе собственные турниры и серии. Например, в казино Aria была организована летняя серия хайроллеров.

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В расписании Aria High Roller Summer Series было 13 турниров. Все по Безлимитному холдему с одинаковым бай-ином 10 000 долларов. Прекрасные результаты в рамках серии показал британский покерист Стивен Чидвик, который оформил 6 ITM и заработал в общей сложности 454 540 долларов.

Чидвик трижды был чемпионом, при этом выиграв 2 турнира подряд. Его самый крупный приз за победу составил 174 000 долларов. Британец, который за несколько лет превратился из обычного гриндера в одного из лучших игроков мира, продолжает удерживать это звание. За покерную карьеру Стивен Чидвик выиграл более 30 000 000 долларов.