Пример новоиспеченного чемпиона мира Эспена Йорстада показывает, что настойчивость в покере может окупиться. На пути к победе в Главном событии норвежец сталкивался с психологическими и финансовыми трудностями, но смело продолжал идти к своей мечте – выиграть Main Event WSOP.

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В твиттере Эспен Йорстад подробно расписал свои расходы в течение WSOP, и они показали смешанную картину. До Главного события, где Йорстад получил 10 000 000 долларов за победу, его чистая прибыль на серии составляла 29 690 долларов. Если бы не выигрыш браслета в командном турнире с Патриком Леонардом и 74 000 долларов призовых, то Эспен вообще сыграл бы "в минус".

Относительно победы в Main Event WSOP, Эспену Йорстаду еще повезло, что он резидент Великобритании, поэтому его выигрыш в 10 000 000 долларов не облагался никакими налогами. Однако, норвежец заявил, что поменялся долями с 14 игроками (в диапазоне от 1% до 7,5%).

Таким образом за победу в Главном событии Йорстад получил лишь 56% от всего приза (5 600 000 долларов). Получается, что Эспен обогатил на 750 000 долларов того счастливчика, который поменялся с ним долями под 7,5%.