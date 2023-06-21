Победы украинцев на Мировой серии покера: в браслетном турнире отличилась Ольга Ермольчева

Лучшая покеристка Украины продолжает уверенно выступать на международной арене. В турнире Мировой серии Ольга Ермольчева устроила серьёзную погоню за браслетом WSOP.

В этом году на Мировой серии покера Ольга Ермольчева уже демонстрировала своё мастерство в турнирах с большим количеством участников. В событии No-Limit Hold'em Deepstack, где было зафиксировано 6 085 входов, украинка заняла 19 место.

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Ольга Ермольчева снова отличилась в турнире формата Deepstack. Ивент с бай-ином 800 долларов собрал 3 778 входов, а "Mangusta" остановились на стадии нескольких столов от финалки. В этот раз украинская покеристка заняла 28 место, заработав 11 169 долларов призовых.

Ольга Ермольчева на турнире Deepstack / Фото PokerNews

Продолжают штурмовать вершины мирового покера и другие украинские игроки. Сразу 7 наших покеристов попали в призовую зону браслетного турнира Monster Stack с бай-ином 1 500 долларов. Конкуренция в этом событии была сумасшедшей – 8 317 входов.

В призовой зоне удалось финишировать Ростиславу Сабищенко, Валентину Шабельнику, Ренату Богданову, Ярославу Огульчанскому, Сергею Голодюку, Артему Металлиди и Игорю Котику. Самый большой приз достался последнему – Котик выиграл 5 982 доллара.