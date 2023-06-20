С одной стороны, Мартин Кабрхел – успешный покерист, выигравший за карьеру более 11 000 000 долларов в живых турнирах. В 2018 году ему даже удалось завоевать браслет WSOPE в Розвадове благодаря победе в хайроллерском событии с бай-ином 100 000 евро. Однако есть и оборотная сторона медали.

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Уже много лет ходят слухи, что Мартин Кабрхел метит карты. Кроме того, он напрягает остальных игроков за столом своей бессмысленной болтовней и затягиванием времени во время раздач. На WSOP-2023 выходки чешского покериста привели к серьёзному скандалу.

По ходу турнира Super High Roller с бай-ином 250 000 долларов Кабрхел неоднократно подвергался критике со стороны соперников. Его поведение сложно назвать адекватным. Когда началась призовая зона и на кону стояли большие деньги, чех постоянно стремился что-нибудь вычудить.

Он вставал из-за стола, рассматривая стек и карты соперника, хотя делать этого во время раздачи запрещается. Алексу Кулеву даже пришлось вызывать флора, чтобы Мартину напомнили правила. А во время трансляции внимательные зрители заметили, как Кабрхел ставил метки на картах ногтями.

После этого ему действительно может грозить пожизненный бан. На видно отчётливо видно, как Мартин прилагает усилия, чтобы придавить ногтями рубашку карт. Также очень подозрительно выглядит то, как он разглядывал рубашки карт соперников. Подборки таких моментов активно обсуждаются в соцсетях.

Самое интересное то, что Мартин Кабрхел занял в этом дорогом турнире 3 место и получил невероятные 2 279 038 долларов призовых. Сам игрок отрицает обвинения в мошенничестве, угрожая подать иск в суд.