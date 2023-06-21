Перемоги українців на Світовій серії покеру: у браслетному турнірі відзначилася Ольга Єрмольчева

Найкраща покеристка України продовжує впевнено виступати на міжнародній арені. У турнірі Світової серії покеру Ольга Єрмольчева влаштувала серйозну гонитву за браслетом WSOP.

Цього року на Світовій серії покеру Ольга Єрмольчева вже показувала свою майстерність у турнірах із великою кількістю учасників. У події No-Limit Hold'em Deepstack, що зібрала 6 085 входів, українка посіла 19 місце.

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Ольга Єрмольчева знову відзначилася у недорогому турнірі формату Deepstack. Цей івент зібрав 3 778 входів, а "Mangusta" зупинилися на стадії кількох столів від фіналки. Цього разу українська покеристка посіла 28 місце, яке принесло їй 11 169 доларів призових.

Ольга Єрмольчева на турнірі Deepstack / Фото PokerNews

Продовжують штурмувати вершини світового покеру й інші українські гравці. Одразу 7 наших покеристів потрапили до призової зони браслетного турніру Monster Stack із бай-іном 1 500 доларів. Конкуренція у турнірі була шалена, адже подія зібрала 8 317 входів.

У призовій зоні фінішували Ростислав Сабіщенко, Валентин Шабельник, Ренат Богданов, Ярослав Огульчанський, Сергій Голодюк, Артем Металіді та Ігор Котик. Останній виграв найбільший приз – 5 982 долари.