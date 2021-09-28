Крупнейший турнир Main Event живой серии в Кипре завершился блестящей победой грузинского покериста. Георгий Схулухия начал крушить оппонентов еще на предфиналке, обеспечив себе чиплидерский стек.

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На баббле финалки именно от руки Гии вылетел известный финский хайроллер Йонни Юхимайнен. Но ключевая раздача для грузина случилась чуть ранее. Схулухия серьезно нарастил свой стек, получив проплату с фулл-хаусом против канадца Харпита Гилла.

За финальным столом турнира, где за первое место полагалось 683 285 долларов и престижный кубок, Георгий Схулухия чувствовал себе максимально раскованно. Он давил оппонентов стеком, открывая любые две, а в нужный момент всегда находилась сильная рука. Так, со стадии 8-макс Схулухия собственноручно выбил всех оппонентов по финальному столу.

В хедз-апе сопротивления также не получилось. Немец Роберт Хайдорн сумел продержаться всего 15 минут, хотя начинал дуэль с играбельным стеком 30 ББ. Схулухия даже предложил оппоненту показывать карту на выбор после каждой выигранной раздачи в хедз-апе. Это никак не повлияло на итог. Грузин быстро дожал соперника и оформил лучший занос в живых турнирах, выиграв 683 285 долларов.