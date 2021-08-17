Отметим, что Хельмут выиграл семь подряд поединков High Stakes Duel. Несмотря на это, эксперты фаворитом считают Двана.

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Накануне встречи Хельмут решил продать 5% своего бай-ина, то есть 5 тысяч долларов. Каждый желающий может приобрести не более 50 баксов. Потенциальный выигрыш составит вдвое больше, поэтому неудивительно, что доли активно раскупают.

Дуэль Хельмута и Двана является одним из главных покерных противостояний года. Оба игрока имеют без преувеличения армии сторонников.

У Фила и Тома есть довольно давняя история противостояния. Их обоих считают мастерами поединков тет-а-тет, поэтому матч и в самом деле обещает быть чрезвычайно напряженным и интересным.