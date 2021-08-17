Відзначимо, що Хельмут виграв сім поспіль поєдинків High Stakes Duel. Попри це, експерти фаворитом вважають Двана.

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Напередодні зустрічі Хельмут вирішив продати 5% свого бай-іну, тобто 5 тисяч доларів. Кожен охочий може придбати не більше 50 баксів. Потенційний виграш складе вдвічі більше, тому не дивно, що долі активно розкуповують.

Дуель Хельмута і Двана є однією з головних покерних протистоянь року. Обидва гравці мають без перебільшення армії прихильників.

У Філа і Тома є доволі давня історія протистояння. Їх обох вважають майстрами поєдинків тет-а-тет, тому матч й справді обіцяє бути надзвичайно напруженим і цікавим.