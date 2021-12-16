Первый час играл в дороге и был уверен, что вылечу, – украинец Андрей Новак про победу на EPT

Украинский покерист Андрей Новак стал чемпионом первого события EPT Online. В интервью после победы он рассказал, в каких условиях играл турнир и правда ли, что кальян помогает побеждать в покере.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации декабрьский этап EPT в Праге перенесли на март и в качестве альтернативы организовали EPT в онлайне с 8 по 19 декабря. В первом же турнире с бай-ином 1 050 долларов отметился украинский покер-про Андрей Новак, который выиграл эксклюзивный трофей и 62 500 долларов.

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Не было ощущения, что я играю большой турнир. Единственное отличие EPT в очень хорошей структуре. Такие турниры комфортно играть из-за глубоких стеков,

– рассказал Андрей Новак.

Самая запоминающая раздача для украинца случилась на предфинальном столе. Он сошелся лицом к лицу с Педро "gusmaa" Мадейро и чек-рейзнул третью пару на доске Q-9-6 с двумя трефами, имея 7-6 с трефовой семёркой. По риверу ему закрылся флеш, и на чек оппонент запушил весь свой стек. Новак вскрыл блеф бразильца и получил хороший стек.

Андрей Новак / Фото Рartypoker.com

Начинать играть второй день турнира EPT Online Андрею Новаку пришлось в дороге, где его не покидала мысль, что в таких условиях вылетит очень быстро.

Первый день я закончил играть в Одессе. Второй – начал играть в Киеве за рулём. Проводил родителей в Борисполе и ехал на машине в гостиницу, в одной руке у меня был телефон с навигатором, а в другой – айпад на руле,

– рассказал Андрей Новак.

Во время своих стримов Андрей Новак часто курит кальян. В этом турнире к такой практике не прибегал, но отметил, что это просто развлечение, чтобы сильно не скучать на трансляции.

Андрей Новак во время стрима / Фото Twitch-канал "stigergt"

8 столов, общение, непринужденная атмосфера, кальян – практически как в бар зашёл поиграть в картишки, только за многими столами одновременно. Но курить кальян никому не советую,

– отметил Андрей Новак.

Чемпион EPT Online Андрей Новак стримит каждый понедельник в 19:30 на своем Twitch-канале "stigergt".