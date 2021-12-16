Грав у дорозі та був упевнений, що програю, – українець Андрій Новак про перемогу на ЕРТ

Андрій Новак став чемпіоном першої події European Poker Tour Online. В інтерв'ю після перемоги він розповів, у яких умовах грав турнір та чи правда, що кальян допомагає перемагати у покері.

Через епідеміологічну ситуацію цьогорічний етап EPT у Празі перенесли на березень та, як альтернативу, організували EPT в онлайні з 8 по 19 грудня. У першому ж турнірі з бай-іном 1 050 доларів відзначився український покер-про Андрій Новак. Він виграв ексклюзивний трофей та 62 500 доларів.

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Не було такого відчуття, що я граю великий турнір. Єдина відмінність EPT – це приємна плавна структура. Такі турніри комфортно грати через глибокі стеки,

– розповів Андрій Новак.

Найбільше українцеві запам'яталася роздача на передфінальній стадії. Він зійшовся віч-на-віч з Педро "gusmaa" Мадейрою та чек-рейзнув третю пару на борді Q-9-6 з двома хрестами, маючи 7-6 з хрестовою семіркою. Рівером йому закрився флеш і він прочекав. Опонент поставив усі свої фішки. Андрій Новак розкрив блеф бразильця, ​​отримавши великий стек.

Андрій Новак / Фото Рartypoker.com

Починати грати другий день турніру EPT Online Андрію Новаку довелося у дорозі, де його постійно не покидала думка, що в таких умовах він швидко вилетить.

Перший день завершив грати в Одесі, а другий – почав у Києві за кермом. Провів батьків у Борисполі та відправився до готелю. В одній руці тримав телефон із навігатором, в іншій – айпад біля керма,

– зізнався Андрій Новак.

Під час стріму Андрій Новак часто вживає кальян. У цьому турнірі обійшовся без нього, але зазначив, що це просто розвага, яка дозволяє не нудьгувати під час трансляції.

Андрій Новак під час стріму / Фото Twitch-канал "stigergt"

8 столів, спілкування, невимушена атмосфера, кальян – неначе зайшов пограти у карти у бар, тільки за багатьма столами одночасно. Курити кальян взагалі не раджу нікому,

– відзначив Андрій Новак.

Чемпіон EPT Online Андрій Новак стрімить щопонеділка о 19:30 на своєму Twitch-каналі "stigergt".