Первый браслет Мировой серии покера для Молдовы: Павел Плешув заработал 1 200 000 долларов

На WSOP завершился один из самых массовых турниров серии, который ежегодно собирает тысячи игроков. Чемпионом Millionaire Maker стал известный профессионал из Молдовы Павел Плешув.

Турнир Millionaire Maker на Мировой серии покера считается особенным. Несмотря на низкий бай-ин 1 500 долларов, чемпион забирал с собой более миллиона долларов. В этом году событие собрало 10 430 входов, а призовой фонд составил рекордные для текущей серии WSOP 13 905 360 долларов.

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Лучше всех 5-дневный покерный марафон удалось пройти молдаванину Павелу Плешуву. Ранее он показывал неплохие результаты на Мировой серии покера, но до заветного браслета смог добраться только в этом году.

За финальным столом Павел Плешув был абсолютным чип-лидером и сумел удержать преимущество до победного финала. Самой яркой стала раздача в 3-максе против немца Андреаса Книпа, который поспешил отпраздновать выставление с АА против А2s. Молдаванин переиграл тузов, купив стрит по тёрну.

Очень приятно выиграть свой первый браслет WSOP в таком большом турнире ещё и заработать такую крупную сумму. Это мои рекордные призовые, – отметил покерист.

Победа принесла ему 1 201 564 долларов призовых. Примечательно, что Павел заработал дебютный браслет WSOP не только для себя, но и для своей страны. За 53-летнюю историю Мировой серии покера ещё ни один молдавский игрок не выигрывал титул.

Стоит также отметить, что в призы турнира Millionaire Maker попали сразу 7 украинских покеристов. Самые большие выплаты получили Ростислав Сабищенко, Вадим Шлёз и Валентин Шабельник. Каждый из них заработал по 10 479 долларов.