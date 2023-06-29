Перший браслет Світової серії покеру для Молдови: Павел Плешув заробив 1 200 000 доларів

На WSOP завершився один із наймасовіших турнірів серії, який щороку збирає тисячі гравців. Чемпіоном Millionaire Maker став відомий професіонал із Молдови Павел Плешув.

Турнір Millionaire Maker на Світовій серії покеру вважається особливим. Попри низький бай-ін 1 500 доларів, чемпіона чекала сума понад мільйон доларів. Цього року турнір зібрав 10 430 входів, а призовий фонд склав рекордні для на серії WSOP 13 905 360 доларів.

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Найкраще 5-денний покерний марафон вдалося пройти молдаванину Павелу Плешуву. Раніше він показував непогані результати на Світовій серії покеру, але до омріяного трофея зумів дійти лише цьогоріч.

За фінальним столом Павел був абсолютним чип-лідером і зумів утримати перевагу до переможного фіналу. Найяскравішою стала роздача у 3-максі проти німця Андреаса Кніпа, який поспішив відсвяткувати виставку з АА проти А2s. Плешув обіграв тузів, зібравши стріт на тьорні.

Дуже приємно виграти свій перший браслет WSOP у такому великому турнірі ще й заробити таку велику суму. Це мої рекордні призові, – зізнався покерист.

Перемога принесла йому 1 201 564 доларів призових. Цікаво, що Павел заробив дебютний браслет WSOP не лише для себе, а й для своєї країни. За 53-річну історію Світової серії покеру жоден молдавський гравець не отримував титул.

Також варто відзначити, що до призової зони Millionaire Maker потрапили одразу 7 українських покеристів. Найбільші призові отримали Ростислав Сабіщенко, Вадим Шльоз та Валентин Шабельник. Кожен із них заробив по 10 479 доларів.