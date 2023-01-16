Первые победы хайроллеров в новом году: в Лас-Вегасе стартовал PokerGO Cup

В расписании первой в этом году популярной хайроллерской серии PokerGO Cup 8 турниров с бай-инами от 10 000 до 50 000 долларов. Уже определились имена трёх чемпионов.

Набирает обороты январская серия PokerGO Cup – всего за 4 дня хайроллеры разыграли в Лас-Вегасе более 3 000 000 долларов. Первый турнир PGT в этом году выиграл известный покер-про Шон Винтер, добавивший себе в копилку 216 000 долларов призовых.

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Турнир с бай-ином 10 000 долларов собрал 90 входов. Чип-лидер финального стола Дэвид Питерс не сумел попасть даже в топ-3. А вот Шон Винтер, начинавший финалку с самым коротким стеком 7 ББ, после нескольких удвоений стал чип-лидером и пришёл к первому успеху в 2023 году.

Арам Зобиан / Фото pgt.com

Победителем второго турнира серии стал другой американский игрок Арам Зобиан. В этот раз ивент за 10 000 долларов собрал чуть меньше входов – 83. В хедз-апе Зобиан обыграл Пунната Пансри, забрав чемпионский кубок и 207 500 долларов призовых.

Неожиданным сюрпризом серии PokerGO Cup стала победа 71-летнего Эда Себесты. Пенсионер из Ричмонда героически выстоял в противостоянии с профессионалами. Турнир №3 также с бай-ином 10 000 долларов вновь собрал 90 входов. В хедз-апе Эд Собеста дожал Ника Шульмана и оформил 216 000 долларов призовых.

Эд Себеста / Фото pgt.com

Сегодня определится ещё один чемпион на PokerGO Cup. Энтони Ху лидирует за финальным столом в компании Эрика Сайдела, Эндрю Морено, Адриана Матеоса, Джастина Салибы и Келвин Ли. Серия продлится до 20 января.