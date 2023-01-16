Перші перемоги хайролерів у новому році: у Лас-Вегасі стартував PokerGO Cup

У розкладі першої у цьому році популярної хайролерської серії PokerGO Cup 8 турнірів із бай-інами від 10 000 до 50 000 доларів. Вже визначилися імена трьох чемпіонів.

Набирає оберти січнева серія PokerGO Cup – всього за 4 дні у Лас-Вегасі хайролери розіграли понад 3 000 000 доларів. Перший турнір PGT цього року виграв відомий покер-про Шон Вінтер, який поклав до кишені 216 000 доларів.

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Турнір із бай-іном 10 000 доларів зібрав 90 входів. Чип-лідер фінального столу Девід Пітерс не зумів потрапити навіть до трійки призерів. А ось Шон Вінтер, який починав фіналку з найкоротшим стеком 7 ББ, після кількох подвоєнь став чип-лідером і довів справу до першої перемоги у 2023 році.

Арам Зобіан / Фото pgt.com

Героєм другого турніру на серії став інший американець Арам Зобіан. Цього разу івент за 10 000 доларів зібрав трохи менше входів – 83. У хедз-апі Арам Зобіан обіграв Пунната Пансрі, отримавши чемпіонський кубок і 207 500 доларів призових.

Поки що найбільшим сюрпризом на PokerGO Cup стала перемога 71-річного Еда Себести. Пенсіонер із Річмонда вистояв у протистоянні з професіоналами. Подія №3 з бай-іном 10 000 доларів знову зібрала 90 входів. У хедз-апі дідусь дотиснув відомого покериста Ніка Шульмана, вигравши 216 000 доларів призових.

Ед Себеста / Фото pgt.com

Сьогодні визначиться ще один чемпіон PokerGO Cup. Ентоні Ху лідирує за фінальним столом у компанії Еріка Сайдела, Ендрю Морено, Адріана Матеоса, Джастіна Салібаи та Келвін Лі. Серія триватиме до 20 січня.