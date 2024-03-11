Сенсационный литовец заработал более 1 миллиона долларов, одолев рекордное количество соперников
Источник:Triton Series
В Южной Корее продолжается этап престижной хайроллерской серии Triton Poker. Очередной турнир фестиваля получил неожиданного победителя.
Соревнования с космическим бай-ином в 25 тысяч долларов собрали аж 298 входов (14 из них – реентри). Такое количество участников стало рекордным для турниров Silver Main Event в рамках Triton Series, а призовой фонд достиг безумных 7 450 000 долларов.
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Из-за высоких бай-инов победы в турнирах этой серии обычно достаются только топовым профессионалам, имена которых знакомы каждому, кто хоть немного интересуется покером. Не было недостатка в звездах за финальным столом и на этот раз: Джейсон Кун, Дэн Смит, Джозеф Чонг.
Впрочем, никто из них не смог дотянуться до трофея. Зато тройку призеров составили игроки, о которых до сих пор из фанов покера, мало кто слышал: Паулис Айтекунас, Александр Ткачев и Арам Оганян. Собственно, оставшись втроем, покеристы решили поделить почти весь призовой фонд – каждый получил около миллиона долларов и для каждого это стало самым большим выигрышем в карьере.
После разделения они продолжили игру еще за 100 тысяч долларов и чемпионский трофей. И одно, и другое досталось Айтекунасу. Литовец участвовал в предыдущем этапе Triton Series в Монте-Карло, но тогда не смог выиграть вообще ничего.
Покер – это игра, где самое главное сделать так мало ошибок, как только сможешь. Я многому научился в Монте-Карло, многому научился здесь. Поэтому теперь с оптимизмом смотрю на продолжение серии,
– сказал после победы Паулис.
Результаты финального стола Silver Main Event Triton Poker
- Паулис Айтекунас (Литва) – 1 077 499 долларов
- Александр Ткачев (Германия) – 1 002 000 долларов
- Арам Оганян (США) – 989 501
- Джозеф Чонг (США) – 560 000
- Роман Грабец (Чехия) – 441 000
- Максим Воскресенский (Беларусь) – 337 000
- Дэн Смит (США) – 248 000
- Чен Гуанченг (Китай) – 182 000
- Джейсон Кун (США) – 149 000
Покер вместо футбола
Еще одним триумфатором Triton Poker стал бывший футболист из Австрии Марио Мосбек. Он тоже выиграл турнир за 25 тысяч долларов, заработав в итоге более миллиона баксов.